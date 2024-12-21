Небензя заявил о скором ответе России на обстрел Рыльска

Ответ РФ на преступление против мирных жителей Рыльска со стороны ВСУ не заставит себя ждать, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН. Его слова передает ТАСС.

Действия украинских боевиков он назвал «недвусмысленным шагом киевского режима в сторону эскалации».

ВСУ атаковали Рыльск 20 декабря. По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, ВСУ целенаправленно целились по мирным объектам и объектам социальной инфраструктуры. Он также отметил, что Рыльск находится в 70 км от АЭС.

В результате атаки были повреждены здания Дома культуры, ФОКа, школы, педагогического колледжа, пожарной части и жилые дома.

Ранее Небензя высказалось по поводу заморозки конфликта на Украине.