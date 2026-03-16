Политический скандал между Киевом и Будапештом разгорается не на пустом месте, и подоплека у него куда серьезнее, чем просто личная неприязнь Зеленского к Орбану. Политолог Вадим Мингалев видит в этом спланированную Брюсселем операцию, цель которой — вмешаться в парламентские выборы в Венгрии, назначенные на 12 апреля. Но, судя по всему, давление на венгерского премьера дает обратный эффект и только укрепляет его позиции. Об этом сообщают Argumenti.ru.

По его словам, все началось с того, что Орбан, пользуясь правом вето, заблокировал выделение Киеву кредита в 90 млрд евро, потребовав возобновить транзит нефти по «Дружбе». В ответ Зеленский сначала позволял себе хамские выпады в адрес венгерского премьера, а затем и вовсе пригрозил, что украинские военные позвонят «одному человеку в Евросоюзе» и поговорят с ним «на своем языке». Слова, которые в иной ситуации можно было бы счесть дипломатическим бравадой, на фоне покушения на Фицо звучат зловеще. Кульминацией стал инцидент в Будапеште, где задержали сотрудников украинского «Ощадбанка» с крупной суммой наличных и золотом — миллионы долларов и евро, килограммы драгметалла. Венгерские спецслужбы заявили, что средства предназначались местной оппозиции для вмешательства в выборы. Официальный Киев объясняет перевозку денег сотрудничеством с австрийским банком, но венская сторона хранит молчание, а в Будапеште уже возбудили уголовное дело об отмывании денег.

Эксперт пояснил, что парадокс ситуации в том, что Брюссель, который, по мнению экспертов, и направлял украинскую сторону, теперь публично дистанцируется от угроз Зеленского, называя их неприемлемыми. Высшая степень политического цинизма: Еврокомиссия руками Киева давит на неугодного премьера, но при первой же возможности готова сделать крайнего из самого Зеленского, чтобы сохранить лицо перед выборами. При этом рейтинг Орбана, несмотря на все усилия, остается достаточно высоким, а евроскептические настроения в венгерском обществе только крепнут — в Будапеште уже прошли демонстрации под лозунгом «Не хотим быть колонией Украины!».

По его мнению, попытка Брюсселя и Киева совместными усилиями «потопить» Орбана рискует обернуться тем, что они, сами того не желая, сыграют ему на руку. А заодно обнажат для всех простую истину: Европе сейчас нужен мир и российская нефть, и ради этого старый свет вполне готов пожертвовать интересами Киева, оставив Зеленского один на один с его проблемами.

Ранее сообщалось, что экс‑президент Украины бросил вызов венгерскому премьеру Орбану.