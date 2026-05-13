США целенаправленно выдавливают российские нефтяные компании с международных рынков, используя санкции как главный инструмент. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью для специального эпизода шоу главного редактора RT India. По его словам, Вашингтон не скрывает амбиций тотального доминирования в мировой энергетике, и эта линия сохраняется независимо от того, кто находится в Белом доме.

Нефтяной прицел: ЛУКОЙЛ и «Роснефть» под ударом

В беседе с ведущей RT India Рунджун Шармой министр иностранных дел России Сергей Лавров затронул тему санкционного давления на отечественные энергетические корпорации. Он подчеркнул, что цель Вашингтона очевидна и не скрывается: устранить такие компании, как ЛУКОЙЛ и «Роснефть», из международных деловых процессов.

Министр напомнил, что Соединенные Штаты приняли серию доктринальных документов. В одном из них прямо провозглашается необходимость для Америки доминировать на глобальных энергетических рынках. Это не риторика, а зафиксированная стратегия, пояснил Лавров.

Маргинализация по-американски: от Европы до Сербии

Глава российского МИД также затронул ситуацию на европейских энергетических рынках. Он отметил, что США приветствовали и продолжают приветствовать процесс маргинализации России в этой части мира. В качестве примера Лавров привёл Сербию, где, по его словам, также происходит вытеснение российских компаний, и в этом уже прослеживается прямой вклад американской стороны.

По мнению министра, эта линия выстраивалась последовательно. Начало процессу положил предыдущий президент США Джо Байден, а завершает его нынешний глава Белого дома Дональд Трамп. Лавров охарактеризовал происходящее как открытую претензию Вашингтона на энергетическое доминирование во всем мире.

