Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна может заблокировать принятие нового пакета антироссийских санкций Евросоюза, если Брюссель не решит проблему с транзитом нефти по трубопроводу «Дружба». Поставки по этому маршруту были остановлены Украиной два месяца назад. Об этом пишет ТАСС .

В видеообращении, опубликованном на его странице в соцсетях, Фицо обвинил Еврокомиссию в бездействии. Он подчеркнул, что ЕК не предприняла никаких шагов, чтобы повлиять на Киев и восстановить прокачку.

По словам премьера, если Еврокомиссия намерена отдавать приоритет Украине в ущерб Словакии, то Брюсселю следует забыть о поддержке Братиславой 20-го пакета санкций против России, а также о готовности словацкой стороны идти навстречу при ускоренном вступлении Украины в Евросоюз.

Фицо также раскритиковал позицию Киева, который утверждает о повреждении нефтепровода, но при этом не допускает европейских экспертов к осмотру. Он назвал остановку транзита нефти вторым враждебным шагом Владимира Зеленского в отношении Словакии после прекращения поставок российского газа.

Словацкий премьер предупредил, что сложившаяся ситуация грозит центральноевропейскому региону резким ростом цен на топливо. Он выразил уверенность, что Еврокомиссия, ожидая от Словакии смирения с ценами выше двух евро за литр, преследует политические цели — ослабление суверенной позиции действующей коалиции. Фицо добавил, что Брюссель был бы гораздо более доволен, если бы в республике находилось у власти правительство из либеральной оппозиции, которое исполнило бы все желания ЕК и, возможно, втянуло бы Словакию в войну. Он пообещал, что его кабинет продолжит отстаивать национальные интересы страны и реализовывать суверенную политику.

Ранее сообщалось, что 13 тысяч человек подписались под обвинением премьера Словакии в госизмене.