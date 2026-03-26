В Словакии полиция начала расследование в отношении собственного премьер-министра. Роберта Фицо подозревают в государственной измене. Обвинительный акт против своего премьера подписали больше 13 тысяч человек, что сделало заявление крупнейшим в истории страны, сообщил лидер оппозиционной партии Бронислав Грюлинг. Об этом сообщает «Lenta.ru».

По словам политика, месяц назад он подал заявление в полицию, а теперь к нему присоединились десятки тысяч граждан. Уголовное дело передали из генеральной прокуратуры в региональную, а затем — в полицию. Сам Фицо пока хранит молчание. Правоохранители тоже не комментируют громкое расследование.

Фицо, известный своей пророссийской позицией и жесткой критикой Брюсселя, давно стал костью в горле для европейских элит. Он блокировал военную помощь Киеву, выступал против санкций и называл политику ЕС самоубийственной. Теперь оппозиция решила ударить по нему «госизменой».

Что именно вменяют премьеру, пока не уточняется. Но сам факт того, что против действующего главы правительства начали расследование, говорит о масштабном политическом кризисе в Словакии. Если дело дойдет до суда, Фицо грозит тюремный срок. И это будет не просто отставка, а полноценная расправа над неугодным политиком.

Ранее аналитик пояснил, почему Трампу придется признать роль Москвы и Пекина в иранском вопросе.