«Негативная реакция была предсказуема»: как Россия ужесточит условия мира для Украины

Президент России Владимир Путин накануне озвучил условия для начала переговоров с Украиной. Позже директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин добавил, что положения могут усложниться для Киева в случае отказа. В беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин назвал факторы, которые могут повлиять на переговорный процесс.

Публичное заявление Путина вызвало прохладную реакцию на Западе, несмотря на то, что аргументы России весьма последовательны. Президент назвал вывод ВСУ из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также отмену всех западных санкций необходимыми условиями для прекращения огня.

«Нынешнее предложение довольно четко связано с тем, что Россия предлагала ранее в Минске и Стамбуле. То, какую реакцию мы наблюдаем, это тоже было вполне предсказуемо. Отреагировали те, кто пытается заработать на российско-украинском конфликте. По понятным причинам они отреагировали негативно, ведь эти предложения могут перекрыть им заработок», — пояснил Мухин.

Он также рассказал, какие факторы будут влиять на дальнейшие условия для начала переговоров, которые, по словам Нарышкина, могут стать более жесткими.

«Насколько далеко зайдут западные страны в деле поддержки Украины мы не знаем. Но российские условия формируются из очень многих факторов, основной из которых — ситуация на поле боя. Дальше рассматриваются объемы помощи западных стран, состояние экономики Украины и так далее», — пояснил политолог.

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