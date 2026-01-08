Неизвестные попытались устроить блэкаут на западе ФРГ

На западе Германии неизвестные попытались устроить поджог электроподстанции. По данным следствия, целью атаки могло быть отключение электроэнергии в промышленной зоне. В немецком городе Эркрат на западе страны была предпринята попытка поджога объекта электроснабжения. Как пишет РИА Новости , об этом сообщил телеканал WDR со ссылкой на представителя прокуратуры.

По информации правоохранительных органов, злоумышленники пытались вывести из строя электроподстанцию с помощью пиротехнического устройства. Поджог не удался, однако, как отметили в прокуратуре Вупперталя, при успешной атаке город мог столкнуться с масштабным отключением электричества.

Ответственность за инцидент взяла на себя группировка Kommando Angry Birds, разместив соответствующее заявление на одной из открытых леворадикальных интернет-платформ. По предварительным данным, целью атаки было нарушение работы промышленной инфраструктуры Эркрата.

Расследование происшествия передано службе государственной безопасности в Дюссельдорфе. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося и возможную связь подозреваемых с другими подобными инцидентами.

Ранее в Германии уже фиксировались аналогичные атаки на энергетические объекты. Так, в начале января поджог кабельного моста в Берлине привел к отключению электричества и частичному прекращению отопления у десятков тысяч жителей и предприятий. Власти страны квалифицировали эти действия как проявление левого экстремизма.

