Неизвестные попытались устроить блэкаут на западе ФРГ
WDR: в Эркрате сорвали попытку атаки на объект энергоснабжения
На западе Германии неизвестные попытались устроить поджог электроподстанции. По данным следствия, целью атаки могло быть отключение электроэнергии в промышленной зоне. В немецком городе Эркрат на западе страны была предпринята попытка поджога объекта электроснабжения. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил телеканал WDR со ссылкой на представителя прокуратуры.
По информации правоохранительных органов, злоумышленники пытались вывести из строя электроподстанцию с помощью пиротехнического устройства. Поджог не удался, однако, как отметили в прокуратуре Вупперталя, при успешной атаке город мог столкнуться с масштабным отключением электричества.
Ответственность за инцидент взяла на себя группировка Kommando Angry Birds, разместив соответствующее заявление на одной из открытых леворадикальных интернет-платформ. По предварительным данным, целью атаки было нарушение работы промышленной инфраструктуры Эркрата.
Расследование происшествия передано службе государственной безопасности в Дюссельдорфе. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося и возможную связь подозреваемых с другими подобными инцидентами.
Ранее в Германии уже фиксировались аналогичные атаки на энергетические объекты. Так, в начале января поджог кабельного моста в Берлине привел к отключению электричества и частичному прекращению отопления у десятков тысяч жителей и предприятий. Власти страны квалифицировали эти действия как проявление левого экстремизма.
