Искусственный интеллект «Владимир Жириновский» спрогнозировал, что Штаты смогут справиться с достигшим западного побережья Флориды ураганом «Милтон», а на самом деле разрушить страну сможет буря с иным названием. Об этом сообщает Life.ru.

Кроме того, нейронная копия политика отметила, что, если шторм и вправду способен оказать на США разрушительное воздействие, его следует переименовать во «Владимир».

Также нейросеть заявила, что «Милтон» — всего лишь какая-то собачья кличка.

Ранее сообщалось, что покойный политик всерьез предупреждал США об угрозе затопления из-за мощного урагана.