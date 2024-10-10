Жириновский предупреждал США об угрозе затопления из-за мощного урагана

На Флориду обрушился мощный ураган «Милтон». В связи с этим сейчас многие вспомнили о предсказаниях основателя ЛДПР Владимира Жириновского о сильнейших катаклизмах в США.

Например, в видео от 28 января 2003 года он, обращаясь к президенту США Джорджу Бушу-младшему, предупредил о последствиях вторжения на территорию Ирака.

«Ночью наши ученые чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и твоя страна будет под водой. 24 часа, <…>, и вся страна твоя будет под водой!» — сказал тогда Жириновский.

Сейчас некоторые интернет-пользователи воспринимают эти слова как предсказание.

Напомним, что метеорологи присвоили урагану «Милтон» пятую категорию. Ожидается, что он может спровоцировать сильные наводнения. В связи с этим из Флориды были вынуждены эвакуироваться более 5 млн человек.

Ранее сообщалось о том, что в Англии около 650 зданий затопили вышедшие из берегов реки.