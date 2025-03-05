По словам нейропсихолога Юлии Ельской, анализ встречи украинского лидера Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа продемонстрировал явное неравенство в поведении политиков. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что главарь киевского режима постоянно избегал зрительного контакта и ерзал в кресле, что свидетельствует о его неуверенности. А Трамп, напротив, ощущал свое влияние и превосходство, мимика лица меняется весьма быстро, его начинает раздражать разговор с человеком, который некомпетентен в глобальных вопросах.

По мнению эксперта, в целом президент Незалежной вел себя как ребенок на переговорах. Внутренняя нестабильность политика, излишняя жестикуляция и нервозность привели к эмоциональному взрыву, что неприемлемо на указанном уровне.

Он отметил, что в результате американский лидер просто выгнал незадачливого подростка, «поставив в угол непослушного мальчугана», который впоследствии вновь побежал жаловаться «мамке», то есть тут же вылетел в Лондон.

Ранее Charlie Hebdo разместил на обложке справляющего на Зеленского нужду Трампа.