Нейтралитет в прошлом: Швейцария полностью внедряет 19-й пакет антироссийских санкций с 26 февраля

Новые ограничительные меры вступают в силу с 26 февраля 2026 года. Как сообщает пресс-служба правительства страны, это решение является продолжением курса, начатого в декабре прошлого года, когда под санкции уже попали 64 организации и физических лица. Среди наиболее чувствительных ограничений — полный запрет на закупку и импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, который начнет действовать с 25 апреля.

Официальный Берн вводит жесткую блокировку финансового сектора: российским гражданам и компаниям запретят пользоваться любыми криптоуслугами на территории страны. Под запрет также попадают транзакции с использованием определенных видов криптовалют, что существенно усложнит проведение трансграничных платежей. Новый этап санкций также предусматривает расширение перечня товаров, запрещенных к ввозу из России. Власти подчеркивают, что данные шаги направлены на полную синхронизацию швейцарского законодательства с общеевропейскими мерами экономического давления.

