«Неконтролируемый хаос»: кинолог оценила поправки в закон об ответственном обращении с животными

Кинолог Александра Герасимова прокомментировала принятый в середине июля Госдумой закон о праве региональных властей самостоятельно устанавливать правила обращения с бездомными животными.

В интервью изданию «Вести Дубны» кинолог рассказала, что, по ее мнению, соответствующие поправки внесут еще больше хаоса в деятельность надзорных органов, а также обострят публичные споры относительно того, как нужно поступать с бездомными животными.

По данным журналистов, люди опасаются, что регионы будут по-разному трактовать положения закона. Например, в одних субъектах словосочетание «иные мероприятия» будут понимать как строительство приютов, а в других — как физическое истребление бездомных животных.

Если какой-либо регион примет решение строить на своей территории приюты, то на его границу, вероятнее всего, зоозащитники из соседних субъектов начнут свозить бездомных животных из своего региона, предположила эксперт.

«Они начнут свозить безнадзорных (животных. — прим. ред.) на границу этого региона. И наоборот. Таким образом, мы получим неконтролируемый хаос, превратив страну в лоскутное одеяло», — считает Герасимова.

Кинолог уверена, что закон «Об ответственном обращении с животными» требует полной проработки. Заниматься этим вопросом, подчеркнула Герасимова, должны не общественники, а специалисты, в том числе кинологи и зоологи.

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