Нелегалы не пройдут: Прага отказалась от миграционного пакта ЕС и квот на беженцев

Чешское правительство во главе с Андреем Бабишем отвергло общеевропейский миграционный пакт. Кабинет министров выступил против обязательных квот на распределение беженцев и заявил о полном отказе принимать нелегальных мигрантов. Об этом сообщает ТАСС.

Правительство Чехии сразу обозначило жесткий курс в миграционной политике. На первом же заседании кабмин официально отклонил миграционный пакт Евросоюза в его текущей редакции.

Согласно официальному постановлению, Прага не только отказалась от системы перераспределения беженцев между странами-членами, но и намерена активно добиваться ужесточения общесоюзных правил. Основной акцент власти планируют делать на усиление защиты внешних границ ЕС, борьбу с контрабандистами и решение проблем миграции за пределами сообщества.

Параллельно правительство приняло ряд других резонансных решений, демонстрирующих скептический подход к инициативам Брюсселя. Была отвергнута система торговли углеродными квотами для транспорта и зданий ETS 2. Также кабмин поддержал инициативу по длительной заморозке окладов госслужащих и политиков вплоть до 2030 года.

