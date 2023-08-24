«Нельзя бросать на произвол судьбы»: бойцам ЧВК «Вагнер» могут подобрать нового мудрого руководителя

Совсем недавно ЧВК «Вагнер» приступила к выполнению военных задач в Африке. Однако миссия оказалась под угрозой на фоне гибели главы компании Евгения Пригожина и его заместителя Дмитрия Уткина в авиакатастрофе в Тверской области.

Как отметил политолог Алексей Ванифатов, «вагнеровцы» после случившегося нуждаются в поддержке.

«Сейчас в этот переходный период будет очень важно обеспечить поддержку ЧВК не только со стороны африканских лидеров, но и со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, нельзя бросать на произвол судьбы наших опытных бойцов», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ванифатов отметил, что в скором времени нашей стране необходимо будет принять закон о ЧВК.

«Там, возможно, будет прописано, что в случае гибели главных лиц частных военных компаний они будут переходить под руководство Минобороны РФ до назначения нового руководства», — пояснил собеседник.

С тем, что компания может перейти под крыло оборонного ведомства, согласился и политолог Александр Андрианов.

«Теперь, после смерти Пригожина, «вагнеровцы», вероятно, перейдут в подчинение Минобороны, подпишут контракты и будут выполнять задачи, на которые укажет Генеральный Штаб», — отметил эксперт.

Политолог, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин подчеркнул, что сегодня ЧВК «Вагнер» — это довольно устойчивая компания.

«Не надо создавать впечатление, что теперь все рухнет. Структура разветвленная. Достаточно вспомнить, сколько командиров компании присутствовали в Кремле при встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Там очень много подготовленных, достойных людей. Я уверен, что будет принято оптимальное, мудрое решение, которое обеспечит те гибкость и уверенность в управлении ЧВК, которые существовали при Пригожине, и которые сейчас будут еще больше развиваться среди специалистов «Вагнера», — предположил Кошкин.

Ранее выяснилось, что будет делать ЧВК «Вагнер» в Африке после смерти Пригожина.