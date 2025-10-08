Немецкая партия АдГ исключила депутата Риша за визит в Россию

Гамбургское отделение партии «Альтернатива для Германии» исключило депутата Роберта Риша из своей фракции. Причиной стала его поездка в Санкт-Петербург, где он участвовал в конференции, которую в самой партии назвали антидемократической. Об этом сообщает газета Welt.

Гамбургская фракция «Альтернативы для Германии» приняла решение об исключении депутата Роберта Риша после его визита в Россию. Поводом стало участие политика в мероприятии международной антиглобалистской лиги, которое партийцы сочли несовместимым с собственными ценностями.

В своем оправдании Риш заявил, что оказался на конференции случайно во время частного путешествия. По его словам, на мероприятие его привела подруга, а о содержании события он не был осведомлен. Политик настаивает, что выступил спонтанно и не поддерживал заявления других участников.

Ранее сообщалось о том, что немецкий политик извинился за блокаду Ленинграда на русском языке.