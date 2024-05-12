Немецкие депутаты поддержали идею сбивать ракеты РФ на Украине
Фото: [unsplash.com]
Ряд немецких парламентариев высказался в поддержку идеи о применении западных зенитных комплексов для того, чтобы сбивать ракеты РФ над территорией Украины. Об этом сообщило издание FAZ.
Изначально предложение было выдвинуто старшим научным сотрудником Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге. Он заявил, что Североатлантический альянс сбивать снаряды РФ над Украиной, применяя в этих целях комплексы в Польше или Румынии.
По словам депутата Родериха Кизеветтера, при помощи такой обороны, коллективный Запад мог бы обезопасить украинское небо. Более того, это бы сняло часть нагрузки с ПВО на Украине, позволив им сконцентрироваться на защите фронта, подчеркнул он.
Эту идею также поддержали депутаты из партий правящей коалиции. Агнешка Брюггер назвала правильной идею о размещении ПВО на границах государств, соседствующих с Украиной. По ее словам, тогда коллективный Запад мог бы прикрывать свои западные регионы.
Ее коллега Антон Хофрайтер призвал также не исключать обеспечение обороны Украины с польской и румынской территорий. Тем не менее в текущий момент эта инициатива не обсуждается на фоне того, что сейчас приоритетом является поставка техники и боеприпасов Киеву.
Депутат Маркус Фабер из местной партии СвДП выразил мнение, что воздух над украинскими приграничными регионами мог бы быть защищен западными ПВО, но дефицит пусковых установок и снарядов наблюдается уже на данный момент.
Ранее немецкий посол Егер заявил, что Украина не вступит в НАТО до конца конфликта.