Немецкие депутаты поддержали идею сбивать ракеты РФ на Украине

Ряд немецких парламентариев высказался в поддержку идеи о применении западных зенитных комплексов для того, чтобы сбивать ракеты РФ над территорией Украины. Об этом сообщило издание FAZ .

Изначально предложение было выдвинуто старшим научным сотрудником Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге. Он заявил, что Североатлантический альянс сбивать снаряды РФ над Украиной, применяя в этих целях комплексы в Польше или Румынии.

По словам депутата Родериха Кизеветтера, при помощи такой обороны, коллективный Запад мог бы обезопасить украинское небо. Более того, это бы сняло часть нагрузки с ПВО на Украине, позволив им сконцентрироваться на защите фронта, подчеркнул он.

Эту идею также поддержали депутаты из партий правящей коалиции. Агнешка Брюггер назвала правильной идею о размещении ПВО на границах государств, соседствующих с Украиной. По ее словам, тогда коллективный Запад мог бы прикрывать свои западные регионы.

Ее коллега Антон Хофрайтер призвал также не исключать обеспечение обороны Украины с польской и румынской территорий. Тем не менее в текущий момент эта инициатива не обсуждается на фоне того, что сейчас приоритетом является поставка техники и боеприпасов Киеву.

Депутат Маркус Фабер из местной партии СвДП выразил мнение, что воздух над украинскими приграничными регионами мог бы быть защищен западными ПВО, но дефицит пусковых установок и снарядов наблюдается уже на данный момент.

Ранее немецкий посол Егер заявил, что Украина не вступит в НАТО до конца конфликта.