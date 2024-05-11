Посол Германии Егер: Украина не вступит в НАТО до окончания конфликта

Членство Украины в Северо-Атлантическом альянсе абсолютно нереально, пока на территории этой страны ведутся боевые действия, заявил в интервью украинскому телеканалу ТСН посол Германии на Украине Мартин Егер.

При этом, как пояснил германский дипломат, в руководстве НАТО есть определенный консенсус относительно возможного вступления Украины в военный блок. Однако на данный момент стран-участницы Альянса могут предоставить Киеву лишь непрямую военную поддержку.

«Я думаю, что членство (Украины - прим. ред.) в НАТО нереально, пока идет война», — заявил Егер.

Ранее стало известно, что руководство Евросоюза согласовало так называемый черновик соглашения, в котором обязуется предоставить Киеву гарантии безопасности. При этом, из документа извлечен пункт об прямом участии в боевых действиях против России солдат стран-членов ЕС.

Также отмечается, что гарантии безопасности Европейский союз сможет предоставить не ранее начала июля. Они будут касаться как военной, так политической и экономической помощи Украине.