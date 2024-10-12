Депутаты ФРГ призвали к мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщается в одной из соцсетей.

Они также заявили о необходимости остановить размещение американских ракет средней дальности, остановить перенос войны в Россию и завершить украинский конфликт дипломатическим путем.

Кроме того, они отмечают важность оказания давления Берлина на украинского лидера и поддерживают мирных планов Бразилии и КНР со стороны Германии и Евросоюза.

Ранее депутат Леонид Слуцкий заявил, что турне Зеленского по европейским странам говорит об агонии «киевского режима».