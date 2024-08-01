Вступать в новую гонку вооружений всему миру – далеко не самый лучший выход. Гораздо лучше начать переговоры с Россией по поводу контроля над оружием. Так считает депутат Бундестага Ральф Штегнер, он высказал свое мнение во время выступления в эфире радиотелекомпании WDR.

Штегнер назвал размещение американских ракет на немецкой территории включением в гонку вооружений. Возобновление данной конкуренции делает мир более опасным, так считает депутат. Вместо этого стоит прибегнуть к диалогу с Россией.

«Я понимаю, что это сложно, но наращивание вооружений - худший вариант, к которому мы можем прибегнуть», - указал он.

Парламентарий добавил, что именно с конкурентами и надо заключать договоры, причем делать это для разрешения кризисов. Поэтому соглашения по ограничению оружия должны быть подписаны снова.

Ранее политолог Дудчак обвинил канцлера ФРГ Шольца в том, что тот окончательно подчинил Германию интересам США. Его политика нанесла непоправимый ущерб немецкой экономике, и поэтому Шольц не может надеться на сохранение своей власти.