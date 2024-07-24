Старший научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак в беседе с RT заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц играет на интересы Америки, и по этой причине его шансы на успех в избирательной кампании низкие.

У Шольца низкие шансы на победу, считает политолог. Многое будет зависеть от конкурентов канцлера. Среди серьезных соперников — министр обороны ФРГ Борис Писториус. У него высокий рейтинг и его больше поддерживают в политических кругах.

По словам специалиста, политика Шольца нанесла невосполнимый урон немецкой экономике. Например, когда он принял решение ввести антироссийские санкции из-за ЧП на «Северных потоках». Немец поступил так из интересов Америки.

«Если немцам такое положение нравится, если политтехнологии смогут сохранить его на этом месте, то будем наблюдать за деградацией Германии. Если он худший канцлер из всех предыдущих, это вовсе не значит, что ему могут не присудить победу на выборах Германии. В нынешнем мире все возможно», — заключил специалист.

Напомним, выбор в Германии состоятся 26 октября 2025 года. Дата предварительная, точную объявит президент. Сейчас в бундестаге 736 депутатов.

Ранее сообщалось, что профайлер Степанов считает, что любовь Шольца к старым вещам свидетельствует о страхе перемен.