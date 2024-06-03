Немецкий генерал Фройдинг допустил применение Patriot для ударов по авиации РФ

Генерал-майор и глава спецштаба по вопросам Украины при немецком Минобороны Кристиан Фройдинг допустил использование ЗРК Patriot Киевом для ударов по российской авиации в воздушной территории РФ. Соответствующее заявление он сделал в эфире телевизионного канала ARD .

Военный допустил вероятность того, что переданные Украине немецкой стороной Patriot теперь будут применяться в районе Харькова и для ударов по самолетам РФ в небе над самой Россией. Он подчеркнул, что они якобы могут применяться в рамках международного права, которое «украинцы будут соблюдать».

В то же время Фройдинг не стал сообщать, применялось ли ранее немецкое вооружение Киевом для нанесения ударов по территории РФ.

Ранее сообщалось, что Украина за 90 минут уговорила Байдена разрешить удары по РФ.