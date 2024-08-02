В Кремле раскрыли неожиданные детали обмена заключенными между РФ и Западом

Как сообщил пресс-секретарь президента, они в основном велись по линии Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Также Дмитрий Песков рассказал о попытках американских спецслужб оказать влияние на одного из сотрудников Главного разведывательного управления (ГРУ) России.

К слову, переданные Словенией дети Дульцевых даже не знали о своем русском происхождении, пока самолет с ними не приземлился в столице. Позже они спросили у родителей, кто их встречал (речь идет о президенте РФ Владимире Путине). Об этом пишет РБК, ссылаясь на представителя Кремля.

Ранее Кара-Мурза прокомментировал свое освобождение после обмена заключенными. Ему до сих пор не верится, что он оказался на свободе.