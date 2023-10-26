Немецкий политик выступила за переговоры по Украине и покупку российских ресурсов

Политик Сара Вагенкнехт выступила за покупку российских ресурсов, а также за проведение переговоров по украинской ситуации. Об этом в интервью она рассказала изданию Welt.

По словам Вагенкнехт, люди страдают из-за высоких цен как на отопление, так и на электричество. Немцы, говорит политик, нуждаются в импорте дешевых носителей, но из-за санкционной политики властей цены лишь растут. Вагенкнехт отметила, что из-за санкций в отношении России страдают, в первую очередь, сами жители.

Также политик ранее уже объявляла о выходе из Левой партии и создании собственной, которая будет зарегистрирована в следующем году.