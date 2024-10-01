По словам немецкого политолога Харли Шлангера, Североатлантический альянс рассматривает как угрозу союз России и Китая, а также БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), поскольку они вместе с Глобальным Югом выступают против планов мирового господства западных государств. Об этом сообщают «Известия».

Он уточнил, что угроза со стороны Москвы и Пекина для них заключается в том, что они вместе с государствами Глобального Юга выступают против старого имперского порядка, системы грабежа и эксплуатации, управляемой старыми западными банкирами.

По мнению эксперта, на самом деле никакой угрозы НАТО и Западу в целом со стороны России и КНР нет. В целом Западу есть смысл объединиться с БРИКС и отказаться от безумного стремления к однополярному порядку с одной сверхдержавой. Подобные настроения начинают нарастать в Германии, Австрии и Франции, где популярность набирают правые партии, требующие от местных чиновников прекратить подчиняться требованиям альянса, что вызывает нервозность у Вашингтона и Брюсселя.

Ранее сообщалось, что в Сенате США причислили Россию к «клубу зарубежных противников».