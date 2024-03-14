Запад совершает множество ошибок, которые несут вред другим странам. Военный эксперт Вольфганг Рихтер в интервью SRF заявил, что послушное следование прозападной политике может лишить Украину земель. Киеву придется сдать часть территорий буквально следом после Авдеевки.

Страны Запада начинают тормозить поставки военной и финансовой помощи Киеву. Так поступают США, прекратив передачу оружия. Теперь Украина рассчитывает на Европу, но та может не справится с нагрузкой. Результатом ожидаемо станет поражение и потеря новых территорий, вслед за Авдеевкой.

«Мы недооценили экономические и политические риски двойной стратегии — поставок оружия на Украину и антироссийских санкций», — признался Рихтер.

Эксперт оценил положение Украины как шаткое. Похожее мнение недавно озвучил и директор ЦРУ Роберт Бернс. По его мнению, без США шансы Украины на успех существенно снижаются, а на переговоры Зеленскому придется пойти от безысходности уже через год.

Ранее сообщалось, что Пушков жестко ответил Макрону на заявление об отправке войск НАТО на Украину.