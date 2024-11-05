Город Зуль в центральной части Германии, расположенный в федеральной земле Тюрингия, готовит официальный отказ от побратимства с украинским городом Подольск.

Согласно сообщению портала MDR, ссылающегося на представителя городской администрации, соответствующий документ находится в стадии подготовки.

Как пояснил источник, это решение было принято в соответствии с постановлением городского совета. На прошлой неделе большинство депутатов проголосовали против предложения об установлении побратимских отношений с Подольском. В качестве основного аргумента указывалось, что такое партнерство «может поставить под угрозу существующее сотрудничество с российским городом Калуга».

Ранее мэр украинского Подольска обращался к главе Зуля Андре Кнаппу с предложением об установлении побратимских связей между городами. Однако это предложение, как стало известно, было отклонено местными властями.

Решение о разрыве отношений с украинским городом-партнером в Зуле объясняют необходимостью сохранения партнерства с российской Калугой.

Ранее стало известно, что делегация из Подольска посетила форум городов-побратимов в Белоруссии.