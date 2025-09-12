Немецкому бизнесмену грозит тюрьма за кусок мыла из России

Немецкому предпринимателю грозит уголовное преследование и до пяти лет тюрьмы за получение посылки из России с мылом, деревянной фигуркой и компакт-диском. Власти Германии квалифицировали это как нарушение санкционного режима ЕС. Об этом сообщило РИА Новости.

Сельскохозяйственный предприниматель из Веббелина оказался в центре скандала после получения пасхального подарка от российского знакомого. Немецкая таможня в Лейпциге изъяла посылку с деревянной фигуркой, куском мыла и компакт-диском, общая стоимость которой не превышала €27. Эти товары попали под санкционные ограничения ЕС.

Прокуратура Шверина начала уголовное производство, предусматривающее наказание от трех месяцев до пяти лет лишения свободы. Бизнесмен, называющий происходящее смехотворным, нанял адвоката и готовится к судебному разбирательству. Мужчина пояснил, что познакомился с отправителем на сельскохозяйственной выставке в Германии несколько лет назад, и их обмен подарками носил исключительно личный характер. До этого он сам отправлял посылку этому знакомому в Россию на Рождество.

Ранее стало известно, что покупателю игрушки для мамы грозит до шести лет колонии.