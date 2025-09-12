Покупателю игрушки для мамы грозит до шести лет колонии

В Прокопьевске возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя, похитившего 30 тысяч рублей с помощью найденного на улице смартфона. Об этом сообщает VSE42.Ru .

Установлено, что молодой сибиряк нашел телефон и воспользовался чужими деньгами в своих целях. Часть украденных средств молодой человек потратил на покупку большого плюшевого медведя для своей матери.

Инцидент начался с заявления в полицию от 42-летней женщины, обнаружившей пропажу денег с банковского счета. Сотрудники правоохранительных органов вышли на след подозреваемого. В ходе оперативных мероприятий молодой человек был задержан и полностью признал свою вину.

По словам фигуранта, он случайно нашел смартфон на улице, сумел подобрать пароль к устройству и получил доступ к мобильному банковскому приложению. Преступник перевел средства с чужого счета, после чего совершил несколько покупок, включая подарок для матери.

Несмотря на бытовой характер мотивов, действия молодого человека квалифицированы по статье 158 УК РФ «Кража». Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Смягчающим обстоятельством стало полное возмещение ущерба потерпевшей — обвиняемый уже компенсировал все украденные деньги.

