Немцы пристыдили Бербок за ее слова о Путине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок потребовала от президента РФ Владимира Путина безоговорочного прекращения огня. Ее заявление вызывало критику со стороны читателей Die Zeit.

Бербок уже неоднократно подвергалась нападкам за антироссийские высказывания.

«Бербок требует от Путина безоговорочного прекращения огня. Можно требовать сколько угодно, но почему Путин должен на это соглашаться?», - написал один из пользователей.

Он также добавил, что «ни у ЕС, ни у Германии нет хороших карт на руках».

Его поддерживает другой читатель, который тоже считает, что Путин не обязан соглашаться на прекращение огня, так как ничего от этого не получит.

Еще один комментатор также считает, что Путина нисколько не волнуют требования Бербок, и что вряд ли «думал об этом».

Ранее сообщалось о том, что Бербок вновь прибыла в Киев и объявила о выделении €130 млн для Украины.