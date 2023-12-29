На личной странице в социальных сетях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказала готовность продолжить поддерживать Украину вплоть до победного конца и любой ценой.

Такие слова вызвали бурю негодования среди других пользователей соцсетей. В своем заявлении она подчеркнула, что Еврокомиссия стоит на стороне Украины с первого дня «российской агрессии», вложив более 85 миллиардов евро в финансовую, гуманитарную и военную поддержку. Об этом пишет РИА Новости.

Многие пользователи соцсетей, особенно из Германии, выразили свое недовольство этим заявлением. В комментариях они выражали возмущение по поводу суммы, вложенной в поддержку Украины, и высказывали мнение, что подобные решения негативно сказываются на экономике Германии, которая, по их мнению, находится на грани краха. Люди написали о том, что дер Ляйен самая настоящая «лицемерка».

Многие пользователи потребовали от главы Еврокомиссии уйти в отставку, утверждая, что ее решения приводят к серьезным негативным последствиям для страны.