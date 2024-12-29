Немцы возмутились дерзкими требованиями экс-посла Украины в Германии

Об этом сообщает РИА Новости.

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что рассчитывает на поддержку ФРГ в размере 20 млрд евро в год.

Так, пользователь с ником Meinungshaber в комментариях к новости поинтересовался, не является ли Мельник членом правительства Германии, имеющего право голоса в бюджете.

«У меня нет никакого интереса к этому разбазариванию денег налогоплательщиков», — возмутился Desiree S.

Также он назвал «глупостью» страхи по поводу нападения России на НАТО.

Читатель с ником Ulrich S призвал Мельника использовать собственное имущество на нужны Украины и не вмешиваться в политику Германии.

Мельник известен грубыми высказываниями. Так, весной 2022 года он сравнил канцлера ФРГ Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой». Позднее по извинился за свое высказывание. Также на Мельника обрушивался шквал критики после заявлений о лидере украинских националистов Степане Бандере.

Ранее сообщалось о том, что жителей Германии возмутила ситуация с поставками российского газа.