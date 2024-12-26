23 декабря представители аналитической компании Bruegel заявили, что за период с января по ноябрь этого года РФ нарастила поставки газа в Евросоюз на 25% — до 49,6 млрд кубометров. При этом трубопроводные поставки выросли на 26%, до 30,3 млрд кубометров.

Немецкие пользователи возмущены тем, что другие европейские страны продолжают прямо или косвенно покупать газ у России, а Германия закупает газ у США.

Германия больше всех страдает из-за санкций, жалуются немцы.

«Санкции работают, особенно в Германии», — написал Karl-Heinz S.

Тажке жителей Германии не устраивают цены на американский газ.

«Я не готов платить по завышенным ценам американцам», — пожаловался Rheinlander.

Ранее в Госдуме призвали Германию запустить восстановление «Северного потока».