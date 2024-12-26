Жителей Германии возмутила ситуация с поставками российского газа
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Немцы недовольны введением санкций против России и сокращением объема поставок российского газа. Свое возмущение выразили читатели немецкой газеты Welt, сообщает РИА Новости.
23 декабря представители аналитической компании Bruegel заявили, что за период с января по ноябрь этого года РФ нарастила поставки газа в Евросоюз на 25% — до 49,6 млрд кубометров. При этом трубопроводные поставки выросли на 26%, до 30,3 млрд кубометров.
Немецкие пользователи возмущены тем, что другие европейские страны продолжают прямо или косвенно покупать газ у России, а Германия закупает газ у США.
Германия больше всех страдает из-за санкций, жалуются немцы.
«Санкции работают, особенно в Германии», — написал Karl-Heinz S.
Тажке жителей Германии не устраивают цены на американский газ.
«Я не готов платить по завышенным ценам американцам», — пожаловался Rheinlander.
Ранее в Госдуме призвали Германию запустить восстановление «Северного потока».