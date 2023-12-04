«Необходимо укреплять и углублять»: как РФ отреагирует на обострившийся спор между Венесуэлой и Гайаной

В Венесуэле прошел референдум о присоединении части соседнего государства Гайана. 95% процентов венесуэльцев высказались «за» вхождение области Эссекибо в их состав. В спорном регионе это расценили как шаг к аннексии.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро по результатам голосования заявил, что «единственный победитель на референдуме — это народ Венесуэлы и суверенитет Венесуэлы». Мадуро подчеркнул, что вместе с героем национально-освободительной борьбы Симоном Боливаром Венесуэла «пойдет освобождать Гайану-Эссекибо».

Сегодняшний «боливарианский рай» Венесуэлы, по открытым данным СМИ, это дикая инфляция, нищета и талоны на продукты. Однако для России Венесуэла является важным стратегическим партнером.

«Нам необходимо укреплять и углублять экономические и политические связи со странами Латинской Америки. Венесуэла является одним из крупнейших покупателей российских вооружений и техники, есть общие интересы и по добыче нефти. Поэтому, на мой взгляд, каких-либо резких заявлений со стороны России ожидать не стоит», — рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» кандидат юридических наук в области международного права Марина Силкина.

Эксперт считает, что и американцы не будут вмешиваться в этот конфликт.

«Регион представляет значительный интерес для США», — подчеркнула Силкина.

Боевые действия в результате референдума, по мнению собеседницы, возможны.

«Я не исключаю подобного варианта развития событий. Армия в стране есть — это сухопутные войска, военно-воздушные силы и морская авиация, порядка 140 тыс. военнослужащих. Народная поддержка обеспечена референдумом», — полагает юрист-международник.

Конфликт между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159,5 тыс. кв. км к западу от реки Эссекибо длится более 100 лет. Территориальный спор обострился в связи с открытием в 2015 году в этом регионе богатых нефтяных месторождений. Венесуэла не признает предложения международных институтов по дипломатическому урегулированию проблемы. Гайана в ответ утверждает, что Венесуэла намеревалась аннексировать спорную территорию.

«Гайана известна тем, что это единственная страна в Латинской Америке, где говорят на английском, и где ни разу не было госпереворота», — заключила Силкина.

Ранее мы объясняли, почему сорвалось перемирие между ХАМАС и Израилем.