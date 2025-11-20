«Необходимое для мира»: офис Зеленского заявил о получении президентом плана по урегулированию конфликта от США

Владимир Зеленский официально получил от администрации США детальный проект плана по урегулированию конфликта на Украине. Стороны договорились совместно работать над его положениями, а украинский лидер намерен в ближайшее время обсудить «необходимое для мира» с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.

Офис украинского лидера сообщил, что американская сторона передала Владимиру Зеленскому проект плана по урегулированию. По заявлению представителей президента, этот документ, по оценке США, способен активизировать дипломатию.

Зеленский и американская делегация достигли договоренности о совместной работе над пунктами предполагаемого плана. Также украинский президент рассчитывает в ближайшие дни обсудить с Дональдом Трампом конкретные условия, которые необходимы для установления мира.

Ранее сообщалось о том, что Залужный отказался от встречи с главой офиса президента Украины Ермаком.