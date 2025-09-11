«Россия готова»: Лукашенко сделал неожиданное заявление о договоренности РФ и США по Украине

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, как передает ТАСС, заявил о готовности России выполнять договоренности, обсуждавшиеся в ходе переговоров с США по урегулированию ситуации на Украине.

По словам белорусского лидера, дальнейший прогресс в мирном процессе теперь зависит от позиции европейских стран и президента Украины Владимира Зеленского.

Лукашенко подчеркнул, что неоднократно обсуждал этот вопрос с президентом России. Белорусский лидер выразил абсолютную уверенность в готовности российской стороны принять обсуждаемые условия.

«То, что россияне говорили, я абсолютно уверен, россияне готовы принимать. Это мы уже не единожды с президентом России обсуждали. Вопрос за европейцами и Зеленским», — сказал он.

Он заключил, что дипломатический процесс достиг стадии, где дальнейшие шаги ожидаются от западных партнеров и Киева.

Ранее сообщалось, что Лукашенко обсудил со спецпосланником США судьбу некоторых белорусских заключенных.