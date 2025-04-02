Вьетнам выступил за улучшение политических отношений с Россией

Генсекретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) То Лам заявил, что страна Юго-Восточной Азии считает Россию одним из приоритетных партнеров в своей внешней политике.

В Ханое принимают российского посла Геннадия Бездетко. В ходе беседы То Лам подчеркнул, что Вьетнам намерен и дальше поддерживать добрые традиционные отношения с Россией. Более того, РФ стала для азиатской страны одним из приоритетных партнеров в своей внешней политике.

Также Том Лам заявил, что Вьетнам и РФ всегда тесно сотрудничали, а также налаживали стратегическое партнерство, активно обменивались контактами на всех уровнях. Отдельно генсек КПВ отметил экономическую динамику роста, которая установилась благодаря вьетнамско-российскому сотрудничеству.

Том Лам считает, что Россия и Вьетнам должны рассмотреть новые направления для сотрудничества. По его словам, можно усилить партнерство по «атомке», фундаментальным наукам, культуре и искусству.

«Россия рассматривает Вьетнам как традиционного и приоритетного партнера в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стремится к укреплению традиционной дружбы и эффективного сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес», — ответил Бездетко.

Посол заверил вьетнамского генсека, что Россия также намерена прилагать все усилия для развития двустороннего сотрудничества и продолжать активное взаимодействие.

Ранее востоковед Колотов раскрыл пути выстраивания российско-вьетнамских отношений.