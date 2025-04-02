Вьетнам выступил за улучшение политических отношений с Россией
Генсек КПВ: Россия стала приоритетом для Вьетнама во внешней политике
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Генсекретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) То Лам заявил, что страна Юго-Восточной Азии считает Россию одним из приоритетных партнеров в своей внешней политике.
В Ханое принимают российского посла Геннадия Бездетко. В ходе беседы То Лам подчеркнул, что Вьетнам намерен и дальше поддерживать добрые традиционные отношения с Россией. Более того, РФ стала для азиатской страны одним из приоритетных партнеров в своей внешней политике.
Также Том Лам заявил, что Вьетнам и РФ всегда тесно сотрудничали, а также налаживали стратегическое партнерство, активно обменивались контактами на всех уровнях. Отдельно генсек КПВ отметил экономическую динамику роста, которая установилась благодаря вьетнамско-российскому сотрудничеству.
Том Лам считает, что Россия и Вьетнам должны рассмотреть новые направления для сотрудничества. По его словам, можно усилить партнерство по «атомке», фундаментальным наукам, культуре и искусству.
«Россия рассматривает Вьетнам как традиционного и приоритетного партнера в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стремится к укреплению традиционной дружбы и эффективного сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес», — ответил Бездетко.
Посол заверил вьетнамского генсека, что Россия также намерена прилагать все усилия для развития двустороннего сотрудничества и продолжать активное взаимодействие.
Ранее востоковед Колотов раскрыл пути выстраивания российско-вьетнамских отношений.