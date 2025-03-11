Востоковед Колотов раскрыл пути выстраивания российско-вьетнамских отношений

Вьетнам продлил безвизовый режим для граждан РФ до 2028 года. Это дает ему ряд преимуществ: рост турпотока, укрепление отношений и экономическое сотрудничество с Россией. Востоковед Владимир Колотов рассказал, как сегодняшняя политическая ситуация в мире влияет на сближение двух государств. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, основу исторических связей между странами заложил Хо Ши Мин, который в 1923 году установил контакты с Советским Союзом, участвуя в конгрессе Коминтерна. С тех пор Вьетнам стал тесным партнером СССР, тем не менее после распада Советского Союза экономические отношения между двумя странами ослабли.

Эксперт добавил, что текущая политическая ситуация сильного влияния на сближение двух стран не оказывает. Вьетнам принимает участие в интеграционных процессах, вроде присоединения к зоне свободной торговли ЕАЭС, однако санкции США и угроза вторичных санкций препятствуют более тесному сотрудничеству с Москвой. Ключевыми партнерами Вьетнама являются Китай, США, Южная Корея и Япония. В целом Вьетнам стремится к экономической выгоде и ищет пути нормализации отношений с Вашингтоном.

По его мнению, вьетнамский бизнес и банковский сектор настораживают ограничения, связанные с Москвой, что также сказывается на торговых отношениях.

Ранее сообщалось, что Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в военной сфере.