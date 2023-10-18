«Обелить репутацию сателлитов»: выяснилась истинная цель визита президента США в Израиль

Президент Соединенных Штатов Джо Байден прибыл в Израиль и прямо заявил о том, о чем и так догадывалась мировая общественность: «США поддерживают еврейское государство». И тут же поставил свой диагноз происходящему в секторе Газа: удар по больнице был нанесен другой командой.

Израиль ударил и по баптистской церкви, где находились сотни гражданских. Палестинский лидер Махмуд Аббас не стал после этого встречаться с Байденом. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин объяснил, почему Америка отказывается признавать жестокие обстрелы со стороны ЦАХАЛ.

«Вашингтон всеми силами пытается обелить репутацию своих союзников и сателлитов. Даже после таких ужасающих акций, которые могут быть сравнимы только с террористическим актом, Байден пытается выгородить израильское правительство и переложить ответственность на других», — отметил аналитик в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Колчин подчеркнул, что все свидетельства лишь подтверждают то, что удары по Газе наносила израильская армия. Это привело к огромным жертвам.

«Ситуация напоминает преступления киевского режима, совершаемые на территории Донбасса. Буквально сегодня украинские войска целенаправленно ударили по больнице. ВСУ бьют по социальным учреждениям и так же пытаются перекладывать свою ответственность на других, а именно на Россию», — пояснил политолог.

В Израиле, по его словам, прослеживается аналогичный сценарий: США просто поддерживают те «сказки», которые выгодны их союзникам. Причем Штаты делают это на самом высоком уровне с помощью своих медиагигантов.

Ранее экс-разведчик из США предрек израильской армии уничтожение в секторе Газа.