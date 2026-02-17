Непростые переговоры в Женеве: Зеленский балансирует между сторонниками быстрого мира и «партией Ермака»

Украинская делегация на мирных переговорах в Женеве, стартовавших 17 февраля, столкнулась с внутренними разногласиями по вопросу скорости заключения соглашения. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, часть переговорщиков выступает за скорейшее подписание мира при посредничестве Вашингтона. Они опасаются, что благоприятное «окно возможностей» может захлопнуться. Неформальным лидером этой группы называют руководителя офиса президента Украины Кирилла Буданова.

Другое крыло делегации, как пишет The Economist, сохраняет лояльность бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку, который недавно покинул свой пост. Эта группа менее склонна форсировать события и полагаться на содействие США в достижении мира. Президент Украины Владимир Зеленский, по информации издания, занимает промежуточную позицию, пытаясь балансировать между двумя лагерями и сохраняя собственную точку зрения.

Саммит в Женеве с участием делегаций России, Украины и США проходит в закрытом режиме. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что по итогам первого дня не стоит ожидать громких заявлений, так как переговоры продолжатся 18 февраля. Российскую сторону возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В состав делегации также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков.

