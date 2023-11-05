Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев. Одной из целей этого визита называлось обсуждение процесса вступления Украины в ЕС.

По итогам встречи фон дер Ляйен отделалась лишь общими фразами, заявив, что страна добилась «отличного прогресса» и находится на этапе завершения своих преобразований. Когда это произойдет, Киев сможет перейти к следующему этапу вступления в Европейский союз.

Однако, как напомнил политолог Алексей Ванифатов, уже через несколько дней будет десять лет с момента начала так называемого «евромайдана» в Киеве.

«За это время сменились три президента, а сказки по вступлению Украины в ЕС все также звучат из уст руководства киевского режима. Для Киева вступление в ЕС так и останется несбыточной мечтой, несмотря на все заверения от руководства Европейского Союза», — подчеркнул Ванифатов.

И здесь, по его словам, стоит изучить историю взаимоотношений Турции и ЕС, которые длятся несколько десятилетий, а Анкара до сих пор не вошла в состав этого союза.

«Брюссель дает ложную надежду украинцам, чтобы попытаться увеличить количество мобилизованных и как-то повысить их боевой дух на линии фронта, но все их попытки будут тщетны. Для Европейского Союза Украина интересна до тех пор пока она может дать сопротивление России. После проигрыша киевского режима разговоры о вступлении Киева в ЕС будут убраны в долгий ящик, но в итоге найдется много причин для отказа в членстве», — добавил политолог.

Так, по его словам, уже сейчас можно наблюдать большие разногласия в Европейском Союзе.

«В ближайшее время можно ожидать его реформу, которая в итоге в периоде пяти-десяти лет приведет к развалу ЕС и созданию новой организации в Европе во главе с нашей страной», — подытожил эксперт.

Ранее Песков пожалел рядовых европейцев, тратящих свои деньги на визиты фон дер Ляйен в Киев.