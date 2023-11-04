Песков пожалел рядовых европейцев, тратящих свои деньги на визиты фон дер Ляйен в Киев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на выставке-форуме Россия на ВДНХ высказался по поводу очередного приезда на Украины главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Еврочиновник прибыла в Киев в субботу, 4 ноября. У поезда ее встречал украинский лидер Владимир Зеленский. По словам Урсулы фон дер Ляйен, ее визит в Киев связан с намерением обсудить перспективы вступления Украины в Евросоюз.

Отвечая на вопрос о том, как Москве следует относиться к визиту фон дер Ляйен в Киев, Песков ответил, что оценивать поездки главы Еврокомиссии в Киев, коих уже бесчисленное множество с начала СВО, должны жители европейских стран. Ведь именно на их налоги и катается на Украину руководитель ЕК.

«Это не нам нужно относиться. К этому нужно относиться жителям европейских государств, это они на свои налоги содержат госпожу фон дер Ляйен и ее рабочий аппарат», - цитирует Пескова РИА Новости.

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