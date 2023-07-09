Несколько стран НАТО экстренно согласовывают гарантии для Киева к саммиту альянса в Вильнюсе

Как пишет Politico, саммит НАТО в Вильнюсе, все же, сможет преподнести некий прорыв в деле если не приема Украины в военный блок, то в предоставлении Киеву более серьезных гарантий безопасности.

Не называя страны, ведущие подобные переговоры, американское издание в то же время отмечает, что суть обсуждаемых гарантий киевскому режиму заключается в серьезных двусторонних обязательствах по предоставлению долгосрочной помощи Украине.

Напомним, в Евросоюзе и США предложили придерживающимся нейтральной позиции в украинском конфликте странам встретиться для обсуждения «формулы мира» президента Зеленского на «саммите мира». В настоящее время Брюссель и Вашингтон ведут поиск площадки, на которую пригласят, в частности, представителей из Индии, Бразилии и ЮАР.

Ранее стало известно, что Дмитрий Медведев призвал ударить по атомным станциям на Украине за возможную атаку на Смоленскую АЭС.