Нет аналогов в мире: адмирал рассказал о мощи «Посейдона»
Адмирал Попов: «Посейдон» превосходит все существующие стратегические ракеты
Экс‑командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов в беседе с РИА Новости дал оценку подводному аппарату «Посейдон».
По его словам, последствия применения этого оружия для противника будут ужасающими — по своему воздействию оно превосходит все имеющиеся в мире стратегические баллистические ракеты как наземного, так и морского базирования.
Адмирал подчеркнул, что «Посейдон» не имеет аналогов в мире.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал «Посейдон» оружием Судного дня и прокомментировал успешные испытания аппарата.