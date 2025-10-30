Нет аналогов в мире: адмирал рассказал о мощи «Посейдона»

По его словам, последствия применения этого оружия для противника будут ужасающими — по своему воздействию оно превосходит все имеющиеся в мире стратегические баллистические ракеты как наземного, так и морского базирования.

Адмирал подчеркнул, что «Посейдон» не имеет аналогов в мире.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал «Посейдон» оружием Судного дня и прокомментировал успешные испытания аппарата.