Net Ease: Зеленский загнал свой народ в ловушку

NetEase: из-за Зеленского украинцы будут выплачивать долги поколениями

Политика

Фото: [flickr.com]

Политика президента Украины Владимира Зеленского привела к вооруженному конфликту и огромным долгам, которые будут выплачивать несколько поколений украинцев. Об этом сообщает китайский портал Net Ease.

Автор издания отмечает, что спустя три года конфликта страна почти опустошена: территории разрушены, народ страдает, долги — огромны.

За годы конфликта Зеленский загнал себя и свой народ в ловушку, отмечается в материале.

Европейские политики его используют в своих интересах, а США  собирается выкачивать из Украины последние ресурсы.

Ранее сообщалось о том, что Китай заподозрил ЕС в двойных стандартах в вопросе отношений с РФ.