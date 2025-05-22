Net Ease: Зеленский загнал свой народ в ловушку
NetEase: из-за Зеленского украинцы будут выплачивать долги поколениями
Фото: [flickr.com]
Политика президента Украины Владимира Зеленского привела к вооруженному конфликту и огромным долгам, которые будут выплачивать несколько поколений украинцев. Об этом сообщает китайский портал Net Ease.
Автор издания отмечает, что спустя три года конфликта страна почти опустошена: территории разрушены, народ страдает, долги — огромны.
За годы конфликта Зеленский загнал себя и свой народ в ловушку, отмечается в материале.
Европейские политики его используют в своих интересах, а США собирается выкачивать из Украины последние ресурсы.
Ранее сообщалось о том, что Китай заподозрил ЕС в двойных стандартах в вопросе отношений с РФ.