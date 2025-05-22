Политика президента Украины Владимира Зеленского привела к вооруженному конфликту и огромным долгам, которые будут выплачивать несколько поколений украинцев. Об этом сообщает китайский портал Net Ease.

Автор издания отмечает, что спустя три года конфликта страна почти опустошена: территории разрушены, народ страдает, долги — огромны.

За годы конфликта Зеленский загнал себя и свой народ в ловушку, отмечается в материале.

Европейские политики его используют в своих интересах, а США собирается выкачивать из Украины последние ресурсы.

Ранее сообщалось о том, что Китай заподозрил ЕС в двойных стандартах в вопросе отношений с РФ.