Китай заподозрил ЕС в двойных стандартах в вопросе отношений с РФ

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге прокомментировала введение новых санкций против РФ, принятых в Евросоюзе, сообщило РИА Новости. Спикер заявил о двойных стандартах в отношении РФ.

Мао Нин отметила, что в настоящее время многие страны сотрудничают с Россией в сфере торговли. По словам дипломата, партнерами вступают европейские страны и США. По ее мнению, Евросоюз применяет двойные стандарты в вопросах торгово-экономического сотрудничества с Россией. Официальный представитель МИД КНР призвала прекратить ведение подобной тактики. Мао Нин заявила о необходимости прекращения тенденции ущемления интересов китайских компаний.

«Евросоюзу следует прекратить применять двойные стандарты в вопросах торгово-экономического сотрудничества с Россией», — сказала Мао Нин.

По данным агентства, в рамках 17-го пакета санкций ограничения введены против 2,4 тыс. физических лиц и различных организаций. В перечне также найдены компании, которые зарегистрированы в Китае. В заявлении главы дипломатии Евросоюза сообщалось, что эксперты продолжат работу над принятием новых санкций. Великобритания также приняла решение о расширении санкций.

Ранее сообщалось, что в Китае чиновникам запретили заказывать изысканные блюда.