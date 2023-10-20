«Нет никаких ограничений»: ударит ли ХАМАС по синагогам в Израиле

После удара ЦАХАЛ по мечети в секторе Газа остался открытым один вопрос — чем на это ответит ХАМАС. У движения, и так использовавшего террористические методы ведения войны, теперь развязаны руки.

Политолог Денис Денисов оценил вероятность ударов по синагогам на территории Израиля. По его мнению, риск действительно существует, и он очень велик.

«В современных конфликтах, в особенности таких, как израильско-палестинский, нет никаких ограничений по объектам или целям атак. Поэтому можно ожидать любые провокации, в том числе и удары по религиозным объектам. Тем более, мы все прекрасно понимаем, какой резонанс это вызывает, какой символизм несет», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт добавил, что в нынешнее время мало кто ограничивает себя какими-либо рамками в конфликтах, зная, что инструменты пропаганды все равно исправят допущенные ошибки, «подчистят» всю грязь.

«Конечно, сценария с ответными ударами исключать нельзя. Но я хотел бы отметить, что это полностью выходит за рамки морали, нарушает базовый принцип, в том числе зафиксированный в международных документах, ведения войн. Но в XXI веке мы видим, что право не работает, нормы отменяются, а вероятность подобных угроз растет», — заключил Денисов.

Ранее выяснилось, на каких условиях Израиль и ХАМАС заключат мир.