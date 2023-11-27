Нетаньяху захотел продлить гуманитарное перемирие в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонную беседу с главой Белого дома США Джо Байденом, обсудив последние новости по конфликту в секторе Газа и проводимой Тель-Авивом военной операции в анклаве.

Как пишет издание Times of Israel, израильский премьер отметил в разговоре со своим американским коллегой важность дальнейшего обмена заложниками, заявив о вероятности продления перемирия с палестинским движением ХАМАС.

«Премьер-министр отмечает, что нынешнее четырехдневное перемирие может быть продлено, чтобы позволить освободить больше заложников: еще по 10 за каждый день», — пишет издание.

В то же время Нетаньяху подчеркнул, что по окончании режима прекращении огня Израиль собирается продолжить военную операцию по уничтожению ХАМАС. Реакция Байдена не уточняется.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».