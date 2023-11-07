Нетаньяху назвал будущих руководителей сектора Газа

Журналисты поинтересовались у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в случае успешного завершения военной операции в Газе, кто, по его мнению, будет управлять палестинским анклавом.

В интервью телеканалу ABC политик заявил, что до победы еще далеко, но, если сечас рассуждать о таких планах, то сектором Газа должны исключительно те, кто не хочет идти путем движения ХАМАС.

«Те, кто не хотят продолжения пути ХАМАС. Думаю, у Израиля будет ответственность за общую безопасность на неопределенный период, потому что мы видели, что бывает, когда у нас нет такой ответственности», - сказал Нетаньяху.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».