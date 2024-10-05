Нетаньяху обвинил Макрона в позорном отношении к ситуации в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко осудил предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости прекратить поставки оружия Израилю. Он обвинил французского лидера в позорном отношении к ситуации в Газе, сообщает ТАСС.

По мнению Нетаньяху, цивилизованные страны должны поддерживать Израиль, который воюет «с силами варварства во главе с Ираном».

Он подчеркнул, что Израиль готов сражаться с противником и без поддержки западных стран.

Напомним, Макрон, говоря о необходимости прекращения поставок оружия Израилю, заявил, что это позволит стабилизировать ситуацию в регионе.

Ранее сообщалось о том, что Иран после ударов по Израилю обратился к США с предупреждением.