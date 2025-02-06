Нетаньяху поддержал инициативу Трампа о переселении жителей сектора Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью агентству Fox News высказал поддержку инициативе президента США Дональда Трампа о перемещении жителей сектора Газа в другие страны.

Он указал, что жители Газы могут временно покинуть регион и вернуться после его восстановления, отметив, что это первая действительно хорошая идея, которую он услышал.

Нетаньяху призвал к активному «развитию, изучению и осуществлению» этой идеи, добавив, что она «откроет новые горизонты для всех».

Израильский премьер также сообщил, что Трамп не планирует направлять американские войска для окончательной ликвидации ХАМАС и что финансирование этой инициативы ляжет на соседние богатые государства.

Кроме того, он отметил, что «множество арабских стран перестали воспринимать Израиль как главного противника и начали смотреть на Иран». Нетаньяху подчеркнул, что приход Трампа в Белый дом «предоставляет огромную поддержку тем, кто хочет увидеть снижение иранской агрессии».

Ранее сообщалось, что Нетаньяху подарил Трампу пейджер в память об операции Израиля против «Хезболлы».